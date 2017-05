Belen Rodriguez si sposa e lascia l’Italia con Andrea Iannone?

Grandi novità in vista nella vita privata di Belen Rodriguez. Se professionalmente, la showgirl non ha voglia di cambiare nulla dal momento che continua ad essere richiestissima dagli addetti ai lavori, nei prossimi mesi, nella sua vita privata, potrebbero esserci numerosi cambiamenti.

BELEN RODRIGUEZ A NOZZE CON ANDREA IANNONE?

Da quasi un anno, Belen Rodriguez fa coppia fissa con Andrea Iannone. La coppia è sempre più felice e innamorata al punto che starebbe cercando casa insieme. La showgirl e il pilota, infatti, starebbero visionando numerose proprietà prima di decidere dove fissare la loro dimora. Secondo quanto rivela il settimanale Chi, tuttavia, pare che la coppia abbia già scelto il nuovo nido d’amore.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone avrebbero deciso di andare a vivere a Lugano, in Svizzera, dove il pilota ha la residenza. I due piccioncini, infatti, avrebbero individuato anche una villa che sarebbe perfetta per accogliere Santiago e i figli che verranno.

Belen Rodriguez, infatti, non ha mai nascosto di voler diventare ancora mamma e con Andrea Iannone sembra pronta a farlo. Le novità, però, non finirebbero qui. A quanto pare, la showgirl avrebbe cambiato idea sulle nozze. Dopo aver dichiarato, subito dopo la separazione da Stefano De Martino, che non si sarebbe più sposata, secondo il settimanale Novella 2000, Belen sarebbe pronta ad indossare nuovamente l’abito bianco. Novella 2000, inoltre, azzarda anche una data: dopo l’estate quando Belen avrà già ottenuto il divorzio dal momento che bastano sei mesi per averlo quando la separazione è consensuale, come nel suo caso.