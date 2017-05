Una fan contro Emma Marrone: l’accusa è pesante, ma la cantante ha la risposta pronta

Una foto come tante su Instagram seguita dai soliti commenti è stata teatro di un acceso scontro tra Emma Marrone e una sua fan (anche se in questi casi parlare di “fan” risulta abbastanza ironico).

Le accuse della fan sono abbastanza dure: “Che maggio porti consiglio – ha scritto la follower sotto a una foto – Peccato ti sia svenduta televisivamente e che abbia mandato in cantina Emma cantante. Ormai sempre più gente ti percepisce come personaggio televisivo e visto il tuo talento, spiace. Spiace anche che non sei stata in grado di prendere posizione nello scherzo orrendo che ti hanno fatto, tu che per tanto tempo ti sei fatta portavoce della difesa delle donne…”.

Un commento come tanti che però non rimane a galleggiare nel web come tutti gli altri ma riceve una serie di piccate risposte da parte della stessa Emma.

“Grazie – scrive la cantante – Speriamo porti consiglio anche a te… un po’ di umiltà quando parli della vita e del lavoro delle altre persone, soprattutto quando non si sanno tante troppe cose. Di come mi percepisce ‘la gente’ ormai ci ho fatto l’abitudine, per fortuna però ci sono tante altre persone che non si rinchiudono nei pregiudizi tipo i tuoi e vedono altro… tanto altro“.

La follower non demorde, e passa al contrattacco: “Hai ragione, ma si giudica ciò che si vede, non ciò che non si vede e vederti nel teatrino di Amici come un burattino della De Filippi fa male per chi apprezza la tua musica, soprattutto dopo lo schifo della scorsa settimana. Buon lunedì e accetto il consiglio sull’umiltà di cui difetto, hai ragione“.

Ma è Emma ad avere l’ultima parola: “Quindi mi chiami BURATTINO offendendo la mia persona e mi fai la morale sulla violenza, sulla mia vita e il mio lavoro? Ti commenti da sola“.