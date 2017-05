L’onore e il rispetto 5, brutte notizie per Gabriel Garko: chiusura anticipata?

L’onore e il rispetto 5 – Ultimo capitolo potrebbe chiudere in anticipo rispetto al previsto. La fiction che ha come protagonista principale Gabriel Garko che veste i panni di tonio Fortebracci, dopo aver conquistato milioni di italiani con le prime quattro stagioni, fatica a restare a galla con l’ultimo capitolo.

L’ONORE E IL RISPETTO 5: CHIUSURA ANTICIPATA PER LA FICTION?

Le prime cinque puntata de L’Onore e il rispetto hanno portato a casa una media di 3,3 milioni di telespettatori. Troppo pochi per una fiction che in passato ha superato tranquillamente i cinque milioni. La quinta puntata, in particolare, ha perso la sfida degli ascolti con Raiuno che ha portato a casa la vittoria grazie alla prima puntata della nuova edizione de I migliori anni durante la quale Anna Tatangelo è stata bersagliata dalle critiche.

L’onore e il rispetto 5 – Ultimo capitolo potrebbe così chiudere venerdì 12 maggio. Le puntate previste sono otto ma Mediaset starebbe pensando di anticipare il gran finale accorpando le ultime due che andrebbero così in onda venerdì 12 maggio con una vera maratona che durerebbe fino all’una di notte.

La notizia, per il momento, non è ancora stata confermata. Si tratta, infatti, di semplici rumors che i fans sperano che siamo smentiti da Mediaset. Gabriel Garko, dunque, continuerà a vestire i panni di Tonio Fortebracci?