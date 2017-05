Marco Cartasegna e Federica Benincà: la splendida dichiarazione d’amore del tronista

Dopo le prime foto insieme di Marco Cartasegna e Federica Benincà, è arrivato il moment di svelare le meravigliose parole d’amore con cui il tronista milanese ha scelto la sua corteggiatrice nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne.

MARCO CARTASEGNA E FEDERICA BENINCA’, LA DICHIARAZIONE D’AMORE

Come si legge sul portale Isa e Chia, quella di Marco Cartasegna è stata una scelta molto emozionante e romantica. Il tronista milanese, infatti, ha deciso di seguire il suo cuore scegliendo Federica dopo poche settimane dal suo arrivo a Uomini e Donne. La 22enne torinese, infatti, non ha corteggiato Marco sin dall’inizio. La Benincà è arrivata nel programma per corteggiare Luca Onestini ma, dopo alcune esterne con il tronista milanese ha cambiato idea.

Oggi, Federica non può che gioire per la sua decisione dal momento che, non solo è la scelta di Marco Cartasegna ma il tronista ha perso letteralmente la testa per lei. A pubblicare tutto il discorso fatto da Marco Cartasegna a Federica Benincà è il sito Isa e Chia.