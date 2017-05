Beatrice Valli nella bufera: “Sei incinta e ti comporti così? Che madre sei?”, la compagna di Marco Fantini sbotta e replica così

Tra circa due mesi, Beatrice Valli diventerà mamma per la seconda volta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, una delle più amate del pubblico, aspetta un figlio dal compagno Marco Fantini, conosciuto proprio nello studio di Uomini e Donne. Nonostante il momento magico che sta vivendo, tuttavia, Beatrice continua a ricevere molte critiche.

BEATRICE VALLI, LA DURA REPLICA ALLE CRITICHE

A luglio, Beatrice Valli darà alla luce la sua bambinache si dovrebbe chiamare Bianca rendendo così padre per la prima volta Marco Fantini. a poche settimane dal parto, Beatrice Valli è finita nella bufera. Durante questi mesi, l’ex corteggiatrice ha condiviso con i fans la sua gioia pubblicando sui social foto e video della sua famiglia. Uno scatto, però, ha scatenato un’accesa polemica sui social.

Beatrice Valli, con l’arrivo della bella stagione alle porte, ha pubblicato su Instagram una sua foto in cui appare in bikini. L’immagine è accompagnata dal seguente messaggio che ha scatenato le critiche dei fans: “2 mesi è sarò di nuovo in forma smagliante ( che nostalgia queste foto però )!!”.

I fans l’hanno criticata accusandola di pensare più alla sua forma fisica che alla nascita di sua figlia. “Ma piantala e goditi la gravidanza, sempre a pensare al peso dio santo che fisse!”, “Ti prego! Stai per diventare mamma. Pensa alla gioia della nascita di un essere speciale e non al fisico. Priorità”, “Manco hai partorito e già stai pensando alla forma smagliante?” – hanno scritto alcune fans anche se, ad onor del vero, sono tante le donne che hanno difeso giustamente Beatrice – “Siamo nel 2017 e ci sono ancora donne che pensano che diventare madre significhi annullarsi. Ma perche una non dovrebbe voler tornare in forma? C’è chi ci riesce subito e chi no. Piacersi e volersi costantemente migliorare non è un reato!”, “Sono andata in palestra fino all’ottavo mese di gravidanza e dopo 7 settimane dal parto mi sono data da fare per tornare come ero prima e ci sono riuscita perfettamente. Essere mamma è la cosa più bella del mondo ma bisogna anche continuare ad amare se stessi E ritagliarsi anche solo un paio di ore a settimana!”.

Anche un’altra foto della compagna di Marco Fantini è finita, tuttavia, nel mirino dei fans. Nello scatto incriminato, Beatrice è in compagnia di un amico, Beatrice e il suo accompagnatore sorridono all’obiettivo con un bicchiere di vino. Anche in questo caso i fans hanno puntato il dito contro l’ex corteggiatrice accusandola di bere in gravidanza. Di fronte a tante critiche, alla fine, la Valli ha sbottato.

“Ma tu sei una persona normale o no? Solo una persona così poco matura comprende questo messaggio come lo hai compreso tu. […] I figli sono la vita. La farei nascere subito pur di vederla e coccolarmela. Cosa stai dicendo?”.

2 mesi è sarò di nuovo in forma smagliante 💪🏼 ( che nostalgia queste foto però )!! Questo modello è spettacolare e super sexy 😅peccato che io debba aspettare i primi di luglio per rimetterlo 😃!! Mi raccomando sfoggiatelo voi prima di me ❤️ @iam_bikini #iambikiny #iamforbeatricevalli Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice) in data: 2 Mag 2017 alle ore 07:39 PDT

📸Ricordando #fortedeimarmi @alessiopibelini Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice) in data: 1 Mag 2017 alle ore 06:21 PDT