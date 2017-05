Belen lascia davvero l’Italia (e porta via anche Santiago)

Brutte notizie per Stefano De Martino, che potrebbe presto avere ancora più difficoltà di oggi a vedere con regolarità il figlio Santiago. Già perché l’ex moglie Belen Rodriguez, secondo alcuni rumors lanciati dal settimanale Chi, starebbe per lasciare definitivamente l’Italia portandosi dietro figlio e nuovo fidanzato.

Certo non andrebbe lontano: la showgirl argentina dovrebbe trasferirsi a Lugano, dove risiede attualmente il suo Andrea Iannone. “La coppia cerca una nuova casa. Non in Italia, ma a Lugano, dove il pilota risiede – si legge sul giornale diretto da Alfonso Signorini – Hanno avvistato una splendida villa dove il piccolo Santiago (3 anni) potrà godersi l’aria buona del lago e il verde dei monti“.

Era da un po’ che si parlava dell’imminente convivenza di Belen e Andrea, che già da qualche mese vengono avvistati mentre entrano ed escono da appartamenti da sogno in compagnia di agenti immobiliari. Ma l’ipotesi Svizzera non era ancora stata presa in considerazione…

Novella 2000 ha rincarato la dose assicurando che le novità non sono finite: a fine estate saranno passati 6 mesi dalla separazione da Stefano De Martino, e Belen otterrà definitivamente il divorzio. Cosa che, secondo la rivista di gossip, la lascerà libera di mettere in atto la seconda parte del piano: sposare a settembre il suo Andrea.