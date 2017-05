Gemma Galgani show: la rivelazione bomba su Marco Firpo

Gemma Galgani è la nuova stella della televisione italiana. La dama storica del trono over di Uomini e Donne, dopo essere stata ospite a Verissimo, ha partecipato all’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show durante la quale ha dato vita ad uno show personale parlando a cuore aperto della sua vita.

GEMMA GALGANI, LE CONFESSIONI DELLA DAMA

Nel salotto del Maurizio Costanzo Show, Gemma Galgani ha parlato d’amore, di depressioni e di Marco Firpo sul quale ha svelato anche dettagli piccanti.

“Io ho sofferto di depressione: in un primo momento per la mancanza della mia mamma, dopo per amore, sempre per amore insomma. Ho molto amore da dare”, ha confessato la dama che poi si dice innamorata di Marco Firpo – “Sto frequentando una persona molto giovane attualmente. In questo momento sto vivendo una storia bellissima e forse ho trovato la persona giusta, ha 55 anni”.

“Io vivo prevalentemente d’amore e di emozioni. Rimango molto coinvolta da tutto quello che la vita propone. In fin dei conti in questi 8 anni […] a Uomini e Donne ho avuto tre fidanzamenti; prima invece pochissimi, si contano sulle dita di una mano. Ci sono stati Ennio, Remo, Giorgio. Nessun altro, e adesso c’è Marco”, aggiunge ancora Gemma.

“Io voglio amore da un uomo, amore universale. Ho avuto delle storie molto importanti. Sì, ho avuto un amore professionale con Walter Chiari. Attualmente sono innamorata, mi sono riproposta ad una persona stupenda e ne sono felice. Marco mi ha trasmesso grandi emozioni, facciamo cose bellissime, mi sento me stessa, riesco ad esprimere quello che sono ed è arrivato anche l’amore. Mi sono sposata a 20 anni ed è stato il mio primo amore. Non sono stata io a correre dietro a mio marito, vorrei sottolinearlo. Le storie che finiscono lasciano delle cicatrici, soprattutto alla mia età”, svela ancora.

Infine, tornando ancora a Marco Firpo, svela: “Qualcosa di fisico c’è stato”.

Gemma, dunque, ha finalmente trovato l’amore della sua vita?