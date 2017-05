Sarah Nile, grave lutto per l’ex gieffina: morto il padre

Gravissimo lutto per Sarah Nile, l’ex concorrente del Grande Fratello che ha deciso di non vivere sui social questo momento difficile. I fans, però, le sono stati comunque vicini scrivendole tantissimi messaggi d’affetto e di cordoglio. Sarah Nile ha così parlato per la prima volta del lutto che l’ha colpita ai microfoni di Fanpage.

SARAH NILE, IL GRANDE DOLORE PER LA MORTE DEL PADRE

Sarah Nile è una delle concorrenti più amate della storia del Grande Fratello. Tutti, infatti, ricordano la sua amicizia con Veronica Ciardi che fece tanto discutere. Dopo il reality, Sarah Nile ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo ricevendo sempre molto affetto dai fans. Motivo che l’ha spinta a condividere con i suoi ammiratori, attraverso i microfoni di Fanpage, il grande dolore che sta affrontando per la scomparsa di suo padre confermando la notizia trapelata in queste ore.

Il padre è sempre stato importantissimo per Sarah che di lui, ai tempi del Grande Fratello disse: “è una persona speciale in tutti i sensi. Ho trascorso un’infanzia meravigliosa tanto che vorrei tornare ad avere 8 anni!”.

Sarah, poi, su Instagram, ha pubblicato un video in cui è insieme al genitore. “Un mese fa’.. Come stasera..come ogni giorno.. Sei con me, nell’aria papino mio”.