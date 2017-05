Anna Tatangelo, dopo le critiche si gode la sua rivincita: il messaggio sui social

Ad una settimana esatta dalla prima puntata della nuova edizione de I migliori anni, Anna Tatangelo si è presa la sua rivincita. Se, infatti, la sera del debutto, Anna Tatangelo è stata sommersa dalle critiche, dopo la seconda puntata, sono stati davvero tanti i complimenti ricevuti dalla cantante di Sora.

LA RIVINCITA DI ANNA TATANGELO

Dopo la bocciatura ricevuta per il look sfoggiato durante la prima puntata dello show di Raiuno condotto da Carlo Conti, l’outfit e il look della seconda puntata hanno conquistato tutti. Su Twitter, infatti, sono stati davvero tanti gli utenti che si sono ricreduti sulla compagna di Gigi D’Alessio.

Nel frattempo, Anna Tatangelo, su Facebook, ha scritto: “Anche ieri è stata una serata ricca di emozioni ..musica , ospiti , ricordi e tanti sorrisi !!!!grazie ,grazie , grazie a tutti voi per l’affetto”.

Non credo che la signora Minù era incantevole come Anna😏e poi le sue orecchie sono perfette🙈❤️ @_AnnaTatangelo_ #imigliorianni pic.twitter.com/Wr15sVW0HD — Mary 🌙 (@gagaforversace) 5 maggio 2017

Io credo che non esista partner migliore di #AnnaTatangelo a #imigliorianni dopo edizioni passate in cui è stata ospite come enfant prodige — Donna Con La Gonna (@GonnaDonna) 5 maggio 2017

Sicuramente questa sera #annatatangelo molto più bella rispetto a venerdì scorso #imigliorianni — • Riccardo • (@Rich_Peru) 5 maggio 2017