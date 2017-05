Fedez e Chiara Ferragni si sposano: la proposta in diretta all’Arena di Verona con un video super romantico

Fedez e Chiara Ferragni si sposano. In diretta su Rtl 102.5 il rapper milanese, durante il concerto che sta tenendo all’Arena di Verona con J-Ax, ha chiesto ma alla fashion blogger più famosa al mondo che domani compirà anni 30 anni di diventare sua moglie.

FEDEZ E CHIARA FERAGNI DI SPOSARLO

In un’Arena di Verona, trasformata per l’occasione in un luogo super romantico, Fedez ha fatto chiamare sul palco Chiara Ferragni, presente in platea per assistere al concerto. Emozionatissima, la fashion blogger è salita sul palco dove è stato sorpresa dal fidanzato.

Mentre sullo schermo scorrevano le immagini più belle della loro storia d’amore e il pubblico reggeva dei cuori facendo da scenografia al momento, Fedez si è lasciato andare ad una dichiarazione d’amore da brividi.

Elegantissimo ha intonato inginocchiandosi alla sua bellissima fidanzata: “Non servono anelli per tenerci insieme ma per chiederti quello che sto per chiederti”.

La domanda di rito non è arrivata perchè, emozionata, Chiara Ferragni ha risposto sì. In barba alle voci che li volevano in crisi, Fedez e Chiara Ferragni si sposeranno. Lacrime e commozione non solo per i futuri sposi ma anche per i tantissimi fans che hanno avuto il piacere di assistere ad una scena d’amore così bella. Chiara Ferragni ha così ricevuto il regalo più bello per il suo compleanno. Tanti auguri!