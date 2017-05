Una Vita, anticipazioni dall’8 al 13 maggio: Ursula tradisce Cayetana, Casilda in pericolo, Mauro e Teresa sempre più distanti

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 8 MAGGIO

Ursula, sempre più arrabbiata con Cayetana che continua a trattarla con disprezzo, confessa a Teresa che la sua padrona è coinvolta nella scomparsa di German e Manuela. La maestra la incalza con una serie di domande ma continua comunque a conquistare la sua fiducia. Teresa informa Mauro e i due capiscono che la chiave per incastrare Cayetana è Ursula. Victor s’infuria con Juliana per avergli mentito su Leandro e non si presenta a lavoro.

UNA VITA 9 MAGGIO

Rosina e Leonor arrivano finalmente alla tenuta acquistata da Maximiliano mentre Pablo continua ad essere sempre più preccupato non ricevendo notizie. Il duca de Filabres continua ad impedire la costruzione della scuola. Cayetana ordina ad Ursula di trovare il certificato che prova l’esistenza di un figlio illegittimo. Martin teme per l’incolumità di Casilda e chiede a Pablo di trovarla. Fatima propone a Casilda di lavorare come prosituta.

UNA VITA 10 MAGGIO

Teresa continua a lavorare per mettere Ursula e Cayetana una contro l’altra. Martin continua a rifiutare di parlare ma Mauro capisce che qualcuno lo sta minacciando. Casilda riceve la visita di Anton, protettore di Fatima, e lo fa arrestare. Leandro si confida con Victor dicendogli che lui è suo figlio e offrendogli tutto il suo aiuto ma Victor continua ad essere scosso dalla notizia.

UNA VITA 11 MAGGIO

Maria Luisa dice a Trini che le vuole bene come una madre rendendola la donna più felice. Ramon valuta se accettare l’affare propostogli da Gine’s. Dopo aver lavorato insieme a Teresa al progetto della scuola, Humildad cade dalle scale.

UNA VITA 12 MAGGIO

Dopo essere caduta dalle scale, Humildad viene soccorsa da Teresa e Cayetana. mauro viene a sapere dell’incidente e accompagna Humildad a casa sotto lo sguardo di Teresa. Anton, il protettore da cui è fuggita Casilda, è il nuovo compagno di cella di Martin che, dopo aver scoperto le sue cattive intenzioni, chiede di parlare con Mauro. Maria Luisa rivela a Trini il segreto di Victor. La donna dice alragazzo di parlare con i suoi genitori.

UNA VITA 13 MAGGIO

Leonor e Rosina scoprono che c’è dell’oro nel terreno acquistato da Maximiliano. Ursula spiega a Cayetana che Mauro le ha sottratto il certificato di nascita del figlio illegittimo del duca di Filabrese. Furiosa, Cayetana sta per schiaffeggiarla ma la domestica la ferma e le dice che non ha più intenzione di farsi umiliare da lei. Dominguez si presenta a casa di Ramon dove, però, c’è solo Trini che racconta poi tutto al marito. Celia sospetta che Felipe sia l’uomo di cui si è innamorata Teresa.