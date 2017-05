Beautiful, anticipazioni dall’8 al 13 maggio: le nozze di Bill e Brooke, bacio passionale tra Logan e Ridge

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL 8 MAGGIO

Eric sta sempre meglio per la gioia della sua famiglia che, tuttavia, continua ad avere dubbi su Wyatt. Quinn cerca di convincere Wyatt a non arrendersi con Steffy. Ridge chiede ad Eric di essere messo a capo dell’azienda mentre Liam e Steffy sono sempre più vicini.

BEAUTIFUL 9 MAGGIO

Ridge cerca di convincere Eric a firmare la nuova procura per avere tutto il potere nelle sue mani ma Eric continua a volere Quinn. Intanto, R.J cerca di convincere la madre a non sposare Bill. Anche Rick è d’accordo nonostante sappia che con il matrimonio avrebbero le quote necessarie per guidare la Forrester.

BEAUTIFUL 10 MAGGIO

Ridge, nonostante sia l’ultima cosa che vorrebbe, spinge Brooke a sposare Bill per poter avere le quote che gli garantirebbero la maggioranza nella Forrester. Intanto Bill è con Donna che appoggia il suo matrimonio con Brooke.

BEAUTIFUL 11 MAGGIO

Eric, ancora convalescente, fa firmare il certificato a Quinn. A testimoniare tutto è Wyatt che assiste alla scena. Eric, inoltre, invita Wyatt a trasferirsi da loro visto che il suo matrimonio con Steffy è finito. Il ragazzo è stupito ma alla fine accetta.

BEAUTIFUL 12 MAGGIO

Quinn, sostenuta da Wyatt, prende il posto di Eric alla Forrester. Ivy, su ordine di Quinn, controlla che nessuno si avvicini ad Eric. Ridge non vuole che Brooke sposi Bill e la bacia appassionatamente. Donna scopre che Bill, dopo il matrimonio, regalerà le sue azioni a Brooke.

BEAUTIFUL 13 MAGGIO

Quinn non consente a nessuno di vedere Eric ed elegge Wyatt suo braccio destro. Eric e Quinn rinnovano il loro amore mentre Ridge continua a non volere che Brooke sposi Bill anche se sa che è l’unica soluzione per avere le azioni e di conseguenza la maggioranza della Forrester. Nel frattempo, è arrivato il giorno del matrimonio di Bill e Brooke. R.J cerca di far ragionare Brooke che, però, non sente ragioni. R.J. va così con Rick da Ridge per chiedergli di fermare il matrimonio ma Ridge ribadisce che si tratta di una scelta di Brooke e che senza quelle azioni non potranno mai riconquistare il comando della Forrester.