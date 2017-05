Fedez & Chiara: la foto fa il giro del web ma ai fan non sfugge un dettaglio clamoroso

Ormai lo sanno anche i sassi: Fedez ha chiesto a Chiara Ferragni di sposarlo all’Arena di Verona, davanti a milioni di spettatori e telespettatori (più tutti coloro che seguivano sui social chi ha ripreso la proposta in diretta). È spuntata anche la foto dell’anello di Chiara Ferragni in tutta la sua… imponenza.

Ma a far chiacchierare gli amanti del gossip è un altro dettaglio di tutto l’evento che potrebbe rivelarsi un indizio clamoroso.

Al momento della proposta, Chiara indossava un mini abito nero firmato Yves Sain Laurent, scintillante e aderentissimo, come quasi tutti gli outfit scelti dalla fashion blogger. Eppure l’altra sera, la perfetta linea di Chiara sembrava mostrare un’imperfezione, proprio all’altezza del ventre.

In molti, infatti, giurano di aver intravisto un pancino sospetto che potrebbe essere indizio di una possibile gravidanza. D’altra parte nelle ultime interviste insieme, sia Fedez che Chiara avevano indicato come più probabile l’arrivo di un bambino rispetto a quello di un anello di fidanzamento. Che fosse solo una mossa da parte del rapper per sviare l’attenzione dei fan dalla mega proposta che stava preparando sicuramente da tempo? E se invece si trattasse di un classico matrimonio…. riparatore?

Vista la linea perfetta di Chiara lo scopriremo senza dubbio molto presto: su un fisico come il suo, una gravidanza risulterebbe subito evidente. Stay tuned!