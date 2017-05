Fedez e Chiara si sposano: ecco il (mega) anello di fidanzamento

In questo weekend non si è parlato d’altro che dell’incredibile proposta di matrimonio che Fedez ha fatto a Chiara Ferragni all’Arena di Verona, in diretta tv nazionale (in fondo all’articolo il video completo).

In pochi hanno resistito alla tentazione di commentare l’accaduto sui social. C’era chi si lasciava cogliere dal romanticismo dichiarando apertamente di aver pianto calde lacrime durante la dedica canora del rapper; c’era chi se la rideva pensando a quanto Fedez avesse “danneggiato” i poveri ragazzi che questo weekend avevano deciso di chiedere in sposa le loro donne con la classica proposta al ristorante; c’erano i complottari che sostenevano si fosse trattato di un’abile mossa di marketing e quelli che si dichiaravano totalmente estranei o disinteressati all’intera faccenda (di fatto, però, commentandola come chiunque altro).

Inutile dire che su Twitter sono fioccati tweet e hashtag dedicati alla coppia. Ed è sempre su Twitter che è spuntata anche la prima foto in primo piano del diamante megagalattico davanti al quale la fashion blogger più famosa d’Italia ha detto “Sì”.

Eccolo qui…. che ne pensate?