Michelle Hunziker: “Aurora? Ha zittito tutti con la sua bravura”

Michelle Hunziker tira fuori l’orgoglio di mamma quando parla di Aurora, la sua primogenita con la quale è cresciuta. Avuta quando aveva solo 20 anni, Michelle è cresciuta insieme alla sua bambina con la quale, oggi, è praticamente in simbiosi.

MICHELLE HUNZIKER E IL RAPPORTO CON AURORA

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Io Donna, Michelle Hunziker, oltre a ricordare un momento buio della sua vita, ha parlato anche dello splendido rapporto che la lega ad Aurora Ramazzotti, la sua prima figlia. Pur non vivendo più insieme dal momento che Aurora ha scelto di staccarsi dal vestito di mamme, le due non solo sono ancora legatissime ma sono praticamente in simbiosi.

Un rapporto unico e speciale quello che c’è tra mamma e figlia che si evince anche dalle parole della bionda showgirl svizzera.

“Siamo talmente in simbiosi che mi sono sempre mostrata con le mie debolezze. Sapevo che aveva bisogno della mia imperfezione per combattere quando a scuola le dicevano, scusi la volgarità, ah tua madre me la farei… Certi giornali hanno scritto peggio: confronti velenosi sulle foto in spiaggia tra “la cellulitica Aurora e il fondoschiena di Roberta”. Per un anno mia figlia non ha più messo il due pezzi. Io stavo male e tacevo. Sapevo che poteva farcela. E infatti, con la sua bravura, ha zittito tutti”.