Romina Carrisi Power, la confessione choc: “Ho fatto uso di droga e alcol”

Confessione choc di Romina Carrisi Power. La figlia più piccola di Albano Carrisi e Romina Power si è lasciata andare in una toccante intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente.

ROMINA CARRIS POWER, LA VERITA’ SULLA DROGA E L’ALCOL

Per la prima volta, Romina Carrisi Power racconta il periodo più buio della sua vita. Tutto iniziò dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Era il 2005, l’avventura della figlia di Albano e Romina sull’isola durò solo poche settimane al punto da essere eliminata già alla seconda puntata ma tantò bastò per mandare in crisi la sua vita.

All’epoca, Romina era ancora molto giovane e non riuscì a reggere alla popolarità che le regalò il reality finendo per rifugiarsi, sbagliando, nell’alcol e nella droga.

“Fu dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi che iniziò un periodo turbolento. Non mi piacevo, non mi accettavo. Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro”.

“Io sono grata a entrambi perché avere avuto un padre e una madre famosi ha avuto più aspetti positivi che negativi. Avrei potuto scegliere un nome d’arte che non li evocasse, ne avevo già pronto uno. Invece ho voluto essere fedele alle mie origini che sono poi anche quelle dei miei nonni, di due famiglie completamente diverse tra loro, i Carrisi, legati alla terra di Puglia, e i Power, divi di Hollywood. Io sono entrambe queste cose: Romina Carrisi Power“, ha spiegato.