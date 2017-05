Uomini e Donne, la rivelazione hot di Gemma e Marco

Si è appena conclusa la registrazione delle nuove puntate del trono over di Uomini e Donne e, come svela il sito MariaDeFilippi.it, i protagonisti sono stati Gemma Galgani e Marco Firpo che, davanti ai colleghi e a tutto il pubblico si sono lasciati andare ad una dichiarazione che ha spiazzato Giorgio Manetti.

Da MariaDeFilippi.mediaset.it eccovi le anticipazioni:

Un “boccoluta” Tina augura buona primavera a tutti e si appresta a vedere il video di Gemma montato dalla redazione a cui segue il consueto colloquio post puntata nel quale racconta il suo soggiorno a casa di Marco con aria entusiasta, ricordando quando si è addormentata avvolta dal suo braccio, Tina non manca di interrompere e contrappuntare a modo suo le frasi di Gemma…

“Ci sono degli sviluppi” anticipa Maria che poi fa entrare Gemma vestita di “rosso fiammante” con un sorriso che fa pensare a ottimi sviluppi, lei conferma che tutto è iniziato a piccoli passi ma poi è diventata una cascata di passione ed emozioni lei è andata di nuovo a casa da lui, Gemma si sente fidanzata, Gianni e Tina si informano sulle loro “notti”, lei non si sbilancia e aspetta che il resto lo dica Marco… lui entra ma dice che quasi non voleva farlo poi – cosa vi ha raccontato? – chiede ai presenti, poi ammette di averla baciata in stazione e a lungo… poi a casa lui ha provato a nascondere la sua “eccitazione” ma lei se ne è accorta e così tutto è successo!

Giovanni F. avanza l’ipotesi che lui avesse subito la presenza di Gemma a Pasqua, Marco smentisce e invece ribadisce di vivere un momento di passione “quasi una vacanza” e l’espressione non piace a Gemma che scurisce il volto, Maria sorride perché dovrebbe conoscere già il punto di vista di Marco, lei annuisce ma trova che la parola vacanza non corrisponda a quanto accaduto negli ultimi tempi… infatti Marco precisa che l’ha vista inserita nel suo contesto, e sottolinea che è una donna molto piacevole da frequentare, ben diversa da quella di settembre, Gemma aggiunge che le ha fatto conoscere anche la sua mamma; Nino lo invita a non pencolare troppo tenendo conto della sensibilità di Gemma mentre Giorgio, interpellato da Maria, declina ogni risposta e non vuole essere messo in mezzo.

Gianni non capisce come mai lei abbia chiuso con Giorgio perché non le dava amore e adesso stia con Marco che non assume alcun impegno e non pronuncia mai la parola in questione, lei trova diverse le situazioni: Giorgio non diceva mai “noi” quando si parlava di un eventuale futuro, si torna a parlare della lettera che lei gli scrisse mentre Marco dice di avere paura perché non sa fino a quando le basterà anche perché lui fa una serie di cose che a lungo andare potrebbero stancare… lei dichiara di non pensare più a Giorgio e balla con lui.

Graziella ha scritto su un foglio la sua verità su Manfredo, lo ha fatto perché si emoziona quando parla poi, quando ha finito, dice che lui non doveva restare perché le ha fatto malissimo, ma visto che è qui se ne va lei, Valentina l’accusa di essere esagerata e fuori luogo, Graziella lascia lo studio.

Sul web è circolata una foto di Anna e Giorgio al suo compleanno e lei era invitata. Nino, confermata la chiusura definitiva con lei, ha segnalato la cosa alla redazione, lei trova che fosse inutile visto che c’erano 1300 persone! Giorgio spiega che lui i suoi amici è uso baciarli sulla guancia e così è accaduto fra loro.

Due new entry per Nino: Jessica di Padova e Cornelia di Bolzano lui le ringrazia ma le saluta entrambe, non è pronto, non prima di avere avuto un altro piccolo battibecco con Gianni.

Annamaria è seduta al centro e annuncia uno “scoop” su Raffaele, così quando entra gli dice che lo ha sempre ritenuto finto e la conferma viene dal messaggio che le ha mandato e si legge sul led – non mi sei mai interessata e guardati allo specchio – ; lui dice che dopo tutta la sua freddezza si è sfogato anche se il messaggio non è carino, intanto lui sta conoscendo Clara, l’ha raggiunta a Genova e sono stati bene, come dimostra un selfie, Tina lo capisce perché lei scoraggia chiunque, lei riprende Alessandro che ha rifiutato di ballare con lei, lui si scusa e poi la invita; invece Antonio e Anna hanno interrotto la conoscenza, dopo tre settimane non è scattato nulla e lei non vuole prendere in giro un a brava persona, Simona interviene e l’”antica” rivalità fra le due donne e Nino riprende per un momento, Serena vorrebbe fare una chiacchierata con lui che tergiversa e dice che prima o poi lo farà, ma non adesso…

Giorgio incontra a cena Roberta (Robi) che si dice interessata a un eterno fidanzamento, si parla di una soggiorno tra Portofino e Santa Margherita, i due sembrano trovarsi e davanti a Ponte Milvio si scambiano un bacio; quando lei entra, su led appaiono le foto pubblicate da un settimanale in cui si ipotizzava che si conoscessero da prima della trasmissione, Maria spiega che è successo perché il giornale si basa sulla messa in onda, quindi si parla del compleanno di Giorgio, degli amici e dei regali che si sono fatti, compreso un bracciale di Anna, Nino e Simona trovano strano che lui parli di questo e non della cravatta di Roberta, che si sarebbe trovata a disagio alla festa di lui, la discussione riprende con grande vivacità e Fabrizia lo critica perché dice le stesse cose a tutte e non crede che gli interessi, mentre Gianni nota l’espressione “attapirata” di Gemma quando si parla di Giorgio, l’interessata dichiara di avere altri pensieri e non vuole essere chiamata in causa; lui e Roberta continuano la conoscenza e domani partiranno insieme e passeranno la giornata insieme, per lui arriva Natalia ma la ringrazia e la saluta.

Il signor Francesco si avvicina a Gianni e gli spiega che cerca una compagna per la vita, una che non beva, la farebbe stare bene, caso mai la trovassero… Emy si propone per ballare ma lui non accetta perché non è il suo tipo e se “non me piace a me” non ce n’è, Maria sollecita Gianni e Tina a impegnarsi per lui.

Manfredo riceve una signora venuta a conoscerlo da casa, in studio le parole di Graziella non hanno aiutato la sua causa, la new entry si chiama Maria Pia è di Monterotondo, lui è disposto a conoscerla ma si rassicura che non si “innamori” subito ed ecco che a sorpresa rientra Graziella e dice a Mariapia che le fa pena, in studio si scatena l’inferno, poi tutti ballano e Maria non può non notare il signor Giacinto che spicca fra tutti, lui che ha una fattoria, confessa che va in discoteca da undici anni e invita Tina a ballare con lui per un possibile “indimenticabile momento di televisione”.

Vanni annuncia che sono successe tante belle cose fra lui e Mariarosa alla quale dedica una lettera piena di sentimento e regala un anello come pegno d’amore, anche le loro famiglie si sono conosciute, ballano insieme e lo studio è tutto per loro, poi lui felicissimo saluta e ringrazia tutti.

Gemma si commuove, Tina lo nota ma non la trova credibile e si esprime severamente nei suoi confronti, Gemma ribadisce che è stanca di essere sempre quella che insegue… Giorgio le dice che ognuno ha quello che si merita, mentre Marco la invita a godersi il loro “momento magico” .

Per Mauro e Lisa le cose vanno bene: non sono più solo amici, lui la copre di attenzioni, le famiglie si sono conosciute e ci sono buoni presupposti per il futuro, lei confessa la sua gelosia per un “fustacchione” come lui, Sossio né contento per loro e ritiene di avere spianato loro la strada, tanto basta perché si accenda una nuova polemica con Nino.

Maria invita Giacinto al centro dello studio e chiama Emy perché balli con lui, parte un brano di Tiziano Ferro e lui si lascia “possedere” dalla musica lasciando tutti incantati; i progetti per il weekend di Marco sono ancora free, Gemma ricorda che pensavano di andare a Salsomaggiore, Giorgio li invita a Firenze e Marco non sottovaluterebbe…