Andrea Iannone perde le gare per colpa di Belen? Quest’ultima replica così alle accuse…

Da quando Andrea Iannone sta con Belen, il campione di moto della Suzuki si sente sempre più spesso accusare dai tifosi di non avere la testa in pista. Ogni suo fallimento sportivo viene puntualmente attribuito alle dolci distrazioni a cui lo sottopone la Rodriguez, che sempre più spesso lo segue anche in trasferta.

Dopo l’ultima caduta, domenica scorsa, al Gran Premio di Spagna, le critiche nei confronti di Iannone si sono intensificate spingendo la stessa Belen a improvvisarsi esperta di Moto GP per difendere il fidanzato (sì, perché si parla già di matrimonio tra Belen e Andrea Iannone).

“Non bisogna parlare se uno non capisce di moto – ha scritto la showgirl sui social – La Suzuki è in evoluzione, sono caduti in otto. L’elettronica componente importantissima nella moto è in fase di sviluppo, se non c’è greap non si riesce a spingere, perché allora non corri voli, non sei attaccato al pavimento. Ecco quando la moto sarà a punto ve lo faremo sapere”.

La showgirl argentina rassicura poi i fan che si preoccupano davvero per il loro beniamino: “Sta bene, un po’ di giramento di balle, ma fisicamente okay. Ci lavoreranno, metteranno la moto a punto presto”.