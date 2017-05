Manuel Agnelli torna a X Factor? Il cantante finalmente risponde alla domanda dei fan

Manuel Agnelli è stata una delle rivelazioni più sconcertanti e positive dell’ultima edizione di X Factor. Chi si aspettava che il leader degli Afterhours avesse un cuore d’oro dietro a tatuaggi, capelli e sguardo da duro?

Eppure, nonostante il successo di pubblico ottenuto partecipando come giudice al talent show, le possibilità che Manuel torni al bancone di X Factor anche l’anno prossimo sembrano tanto remote quanto quelle di rivedere il collega Alvaro Soler.

«Tornare a X Factor? Non è assolutamente detto» ha dichiarato il cantante a Linkiesta, adducendo come motivazione a quest’aura di mistero un secco «Sono fatti miei».

Considerando che anche Arisa è in “forse” e che per il momento pare certo solo il ritorno di Fedez, ecco che cominciano a fioccare i nomi dei possibili giudici della prossima edizione di X Factor. Tra gli altri, i più papabili sono Levante, Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti e Stash dei The Kolors, secondo Il Fatto Quotidiano.