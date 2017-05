“Fedez e Chiara Ferragni si amano davvero, non fingono”. Parola di….

Dopo la scenografica proposta di matrimonio di Fedez all’Arena di Verona, in molti si sono chiesti se l’amore tra il rapper e Chiara Ferragni sia solo mediatico o se i due facciano sul serio. Finché si trattava di qualche foto sui social, in effetti, poteva trattarsi della classica relazione “a favor di telecamere” destinata a rompersi a fine contratto, ma quando c’è di mezzo un matrimonio è normale pensare che, magari, un sentimento vero esista.

Ne è certo, per esempio, Lele Mora. L’ex agente dei vip, intervistato da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, è tra i fan della coppia: “Mi è sembrata una cosa sincera, Fedez ha raggiunto un grande successo, Chiara Ferragni è ricca di famiglia, non hanno bisogno di farsi pubblicità. Credo che questo sia un amore vero“.

Mora, condannato per spaccio di droga, evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione, sta scontando la parte finale della sua pena (6 anni e 1 mese di reclusione) nella comunità di Don Mazzi: “Il mondo dello spettacolo è pieno di ingratitudine, ma con me ci sono diverse persone che si sono comportate bene”. “Ho ricevuto parole di conforto da persone che non sono nel mondo dello spettacolo, ma anche da qualcuno che lavora in questo mondo, persone di un altro spessore. Ancora oggi frequento qualcuno, da Ornella Muti a Sabrina Ferilli, da Patty Pravo a Luisa Corna“.