Instagram si aggiorna con la più grande novità mai introdotta

Ne abbiamo vissuti di aggiornamenti di Instagram, l’ultimo dei quali prevedeva l’introduzione delle famose “Storie” (che tuttavia non rappresentavano certo una novità per gli amanti dei social network, dato che erano già da tempo prerogativa di Snapchat).

Questa volta, l’app fotografica acquistata da Zuckerberg si è rinnovata regalando agli utenti la possibilità di pubblicare foto (ma solo foto, niente video o Storie per ora) SENZA dover per forza aprire Instagram. Come? Accedendo al social network dal browser!

«Instragram.com (visitato da mobile) è un’esperienza web ottimizzata – ha spiegato la società – è progettata per aiutare le persone a vivere in maniera più completa la piattaforma, senza limitazioni in base al device utilizzato».

Da oggi in poi, insomma, sarà possibile visualizzazione le foto dei nostri amici, inserire like e commenti ed effettuare l’upload delle nostre foto anche dal browser. Ma ATTENZIONE: si parla solo di accessi da mobile. Purtroppo da desktop risulta tuttora impossibile caricare foto sul nostro account Instagram.