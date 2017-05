Uomini e Donne, Marco Firpo beccato con l’ex: la reazione di Gemma

Gemma Galgani si gode il suo magico momento con Marco Firpo. Dopo le delusioni vissute con Giorgio Manetti e Michele D’Ambra, Gemma Galgani ha ritrovato la serenità accanto a Marco Firpo con il quale si è lasciata andare ad un incontro intimo come hanno rivelato nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne. A rovinare tutto, però, potrebbe essere la presenza dell’ex compagna di Gemma.

UOMINI E DONNE, MARCO FIRPO E L’EX COMPAGNA: GEMMA REAGISCE COSI’

Nonostante l’ex compagna sia ancora una presenza importante nella vita di Marco Firpo, Gemma Galgani è assolutamente tranquilla. A rivelarlo è stata la stessa dama del trono over di Uomini e Donne che, ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, ha detto la sua sulla vicenda.

“Sono innamoratissima. Io sono una che ama senza mezze misure. Marco è una persona con la quale sono in sintonia. Io l’ho incontrata. È la signora che tiene il cane di Marco quando lui è fuori. Questo animale è l’amore della sua vita. Insomma non ci vedo alcuna malizia. Anche perché io sono sempre in buona fede, vedo sempre gli aspetti piacevoli della vita e delle persone. Non sono certo una che fa retro pensieri”.

Tra Gemma e Marco, dunque, tutto procede a gonfie vele come ribadisce la Galgani: “Forse avevo presto tutto con leggerezza e non avevo capito quanto lui fosse puro e sensibile”.