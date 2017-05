Barbara D’Urso: “Ho una voglia pazza d’innamorarmi”

Barbara D’Urso, lo scorso 7 maggio, ha compiuto 60 anni. La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha prima festeggiato con tutti i suoi fans e poi si è concessa una grande festa con tutti i suoi amici. Nonostante abbia compiuto 60 anni, Barbara D’Urso non solo non li dimostra ma non se li sente neanche.

BARBARA D’URSO E L’AMORE

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi Barbara d’Urso ha parlato così dei suoi 60 anni: “Ma non sono miei, mi sembra uno scherzo, io sono una quarantenne!”.

Nonostante sia una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, la D’Urso è single da diverso tempo. Dopo il divorzio da Michele Carfora a cui non dovrà pagare gli alimenti, Barbara D’Urso non ha più avuto una storia stabile. Single ma innamorata dell’amore, la conduttrice sogna di poter trovare il suo principe azzurro.

“Se trovassi un uomo troverei il tempo per frequentarlo, proprio come faccio con gli amici. Il problema è che non mi piace nessuno sino in fondo” – ha dichiarato Barbara che, ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni ha aggiunto – “Sono single, non riesco a farmi piacere nessuno. Mi auguro di non smettere di lavorare finché non condurrò Sanremo. E di innamorarmi perdutamente, ma proprio perdutamente!”.