Claudio Sona e Mario Serpa ancora insieme? La verità di Maria De Filippi

Claudio Sona e Mario Serpa continuano ad essere nel cuore dei fans di Uomini e Donne. L’ex tronista e l’ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi, dopo essersi lasciati, hanno fatto sognare nuovamente i fans mostrandosi ancora insieme. I fans, così, si chiedono se i due sono tornati davvero insieme. A svelare tutta la verità è Maria De Filippi.

CLAUDIO SONA E MARIO SERPA ANCORA INSIEME? PARLA MARIA DE FILIPPI

Maria De Filippi è stata l’artefice del successo del trono gay. Quella che sembrava solo una scommessa si è rivelata un vero successo al punto che il trono gay tornerà in onda nella prossima stagione di Uomini e Donne. Il merito del successo ottenuto è anche di Claudio Sona e Mario Serpa che hanno deciso di mettersi totalmente in gioco.

Purtroppo, però, il loro amore è finito dopo pochi mesi anche se le speranze dei fans non si spengono. Tuttavia, Maria De Filippi, nella registrazione della puntata di Verissimo dedicata ad Amici e che andrà in onda sabato 13 maggio, come svela il Vicolo delle News, si è lasciata andare ad una dichiarazione su Claudio e Mario ponendo fine ai sogni dei fans più romantici.

“Per quanto ne sappia non stanno insieme. Ma mai dire mai”, ha dichiarato la conduttrice.