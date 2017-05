Marco Cartasegna e Federica Benincà: “Ecco la prima notte insieme”

Marco Cartasegna e Federica Benincà sono ufficialmente una coppia dallo scorso 3 maggio. L’ex tronista milanese ha spiazzato tutti scegliendo Federica dopo poche esterne. Una scelta vera che ha emozionato il pubblico che ha seguito con trasporto anche la messa in onda della puntata durante la quale la redazione ha trasmesso anche un video in cui Marco Cartasegna ha raccontato i primi momenti d’amore con Federica da fidanzati.

Marco Cartasegna e Federica Benincà, i dettagli della prima notte insieme

Davanti alle telecamere di Uomini e Donne, Marco Cartasegna ha parlato dei sentimenti che prova per Federica Benincà. “Mi ero immaginato il discorso da farle diecimila volte. Io sono completamente perso. A casa sono tutti contenti. Facevano il tifo per lei, per noi. È strano stare insieme a una persona che ti piace tantissimo e che ti sembra di conoscere da una vita. Adesso sono un po’ in imbarazzo, ma quello che mi mancava capire come saremmo stati nell’intimità è andato benissimo. Mi sono completamente perso dentro di lei. Non pensavo che fosse così intenso fin da subito. Qualcosa di molto più grave di un fuoco di paglia. Ha preso fuoco la casa e pure la città”.

Il 26enne milanese, poi, ha aggiunto: “Mi sento come se avessi 15 anni. Ho amato due donne nella mia vita e con nessuna delle due era cominciata come con te. La mia unica paura è che tu mi faccia soffrire. In questo momento, non ho difese contro di te”.