Morgan: “Ho la conferma che ad Amici mi hanno fatto fuori”, e pubblica le prove

Ufficialmente, è Morgan che ha lasciato Amici dopo la furiosa lite con il pubblico in cui il cantante ha dato ai fan del programma dei “bimbiminkia”.

Ufficiosamente, secondo lo stesso leader dei Blu Vertigo, ad eliminarlo sarebbe stata la produzione del programma (con tanto di denuncia da parte di Mediaset). Fino a oggi il cantante non ha potuto provare ai suoi follower quello che sosteneva nei suoi sfoghi post-eliminazione, ma nella giornata di ieri Morgan è riuscito a estrapolare da un’intervista una dichiarazione di Maurizio Costanzo che gli darebbe ragione.

Nel testo pubblicato sulla pagina Facebook di Morgan, il marito di Maria De Filippi risponde alla domanda “Qual è l’ultimo consiglio professionale che ha dato a sua moglie?” con queste parole: “Le ho dato il consiglio di liberarsi di Morgan. Gliel’ho detto molto prima di quando è accaduto il fattaccio. Quando ho intervistato Morgan a me piaceva, ma quando l’ho visto rivolgersi al pubblico di Amici in quel modo ho pensato che non poteva restare lì“. Potete trovare l’intervista completa su Blogo.

Su Facebook, Morgan gongola soddisfatto: “Posto che le affermazioni di Maurizio Costanzo siano attendibili sono la chiara conferma di tutto quello che ho da subito sostenuto io e cioè che hanno agito in modo tale da “farmi fuori”. Grazie per avermi dato ragione, meglio tardi che mai“.