Tutto può succedere 2, anticipazioni quinta puntata: Emma muore?

Su Raiuno è tornata la famiglia Ferraro. Dopo il successo della prima stagione, su Raiuno sta andando in onda “Tutto può succedere 2″ che vanta su un grande cast. Tra i protagonisti, infatti, abbiamo Pietro Sermonti, Maya Sansa e Ana Caterina Morariu, con la partecipazione di Licia Maglietta e Giorgio Colangeli. La prima stagione si era conclusa con un finale aperto: tra i Ferraro c’era chi non era riuscito a fare i conti con il passato, chi desiderava con tutte le sue forze un altro figlio e chi scopre improvvisamente di aspettare il bambino. Cosa succederà invece in Tutto può succedere 2?

Tutto può succedere 2, anticipazioni quinta puntata

Nella quinta puntata di Tutto può succedere 2, le condizioni di Emma peggioreranno. La donna che ha deciso di tenere nascosto il tumore alla sua famiglia, potrebbe presto essere costretta a confessare a tutti la verità. Per salvarsi, Emma sarà costretta a sottoporsi ad un’operazione chirurgica. L’unica ad essere al corrente della sua malattia è Alessandro ed Emma deciderà che le cose dovranno restare tali. La donna, così, per sottoporsi all’operazione, annuncerà a tutti di essere in partenza per una crociera.

Carlo, invece, sarà sempre più depresso a causa della fine della sua relazione con Feven. Per riprendersi, decide di aprire un nuovo locale su un barcone e chiede al fratello Alessandro di entrare in società con lui. Alessandro, però, rifiuta facendo scoraggiare ancora di più Carlo.

Ambra, invece, sarà decisa a riprendere in mano la propria vita e deciderà di andare a vivere da sola mentre Giulia sarà sempre più attratta dal poliziotto.