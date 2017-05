Valentina Ferragni come la sorella Chiara: il fidanzato si inginocchia ma finisce malissimo

Dura essere la sorella di una celebrità, soprattutto se il desiderio sarebbe quello di sfondare nello stesso campo. Lo sa bene Valentina, sorella di Chiara Ferragni che oltre ad essere la fashion blogger più famosa d’Italia (ma anche nel Mondo), in questi giorni è sulla bocca di tutti grazie alla proposta di matrimonio fattale dal fidanzato rapper Fedez all’Arena di Verona.

Fidanzata con il modello Luca Vezil, dottore in Odontoiatria ma anche blogger, Valentina Ferragni ha pubblicato sui suoi account social un video che ben presto ha fatto il giro del web. Il motivo? Nel video, il suo Luca sembra pronto a fare lo stesso clamoroso gesto fatto dal futuro cognato Fedez con Chiara.

Luca le si para davanti e con fare romantico sembra pronto a inginocchiarsi sfoderando qualcosa da una tasca. Ma no, non si tratta dell’incredibile anello di fidanzamento sfoggiato da Chiara Ferragni nella famosa foto su Twitter. In realtà non si tratta di… alcunché! Non solo Luca non ha anelli in tasca, ma non ha nemmeno intenzione di fare la famosa proposta: è in ginocchio solo per potersi allacciare una scarpa.