Antonella Mosetti, tutto finito con Gennaro Salerno

E’ tutto finito tra Antonella Mosetti e Gennaro Salerno. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip che, proprio durante la sua avventura nella casa più spiata d’Italia insieme alla figlia Asia Nuccetelli aveva parlato del suo amore per il pr italiano che da anni vive a Londra, ha confermato, ai microfoni del settimanale Novella 2000, la fine della storia.

ANTONELLA MOSETTI, ECCO PERCHE’ E’ FINITA CON GENNARO SALERNO

Dopo il Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti ha portato avanti la sua relazione con Gennaro Salerno. Purtroppo, però, i due, hanno deciso di chiudere la storia avendo delle esigenze diverse come ha confermato l’ex lolita di Non è la Rai ai microfoni del noto settimanale di gossip.

“Ho quarant’anni e dunque di perdere tempo non ho voglia … né, appunto, tempo. Al di là del fatto che non era sempre facile raggiungerlo a Londra, dove vive e lavora, avevamo esigenze diverse. Io ho una figlia, Asia, dal mio ex marito Alex Nuccetelli, e quindi delle responsabilità. Io sono una donna, non una ragazzetta e se accanto a me c’è una persona che non mi dà quello di cui ho bisogno me ne vado”.

Antonella Mosetti, dunque, è tornata ufficialmente single. Ora cerca un uomo con cui costruire una storia importante e che abbia le sue stesse esigenze.