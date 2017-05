L’onore e il rispetto 5, anticipazioni ultima puntata: Tonio ritrova Antonia?

L’onore e il rispetto 5, la famosa fiction di canale 5, è tornata in tv con l’ultimo, attesissimo capitolo. Il protagonista è ancora lui, Gabriel Garko, che torna a vestire i panni di Tonio Fortebracci, notevolmente cambiato rispetto alle precedenti stagioni. Nel cast ci sono anche Valerio Morigi, Giulia Petrungaro, Bruno Eyron, Daria Baykalova e Bo Derek.

L’ONORE E IL RISPETTO 5, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

Nell’ultima puntata della fiction L’onore e il rispetto 5 che chiuderà definitivamente, la vita di Daria sarà sempre più in pericolo. La donna si renderà conto di essersi fidata delle persone sbagliate, compreso Silvio Rocchi. La figlia di Daria che è a conoscenza della verità sull’uomo, scriverà una lunga lettera e la consegnerà al commissario Maino che farà di tutto per far emergere la verità.

Rosalinda, nel frattempo, dopo la morte di Ettore, farà di tutto per vendicarsi della contessa Minniti. Incontrerà così il boss americano per convincerlo della colpevolezza della contessa, rea di aver ucciso suo nipote. Tonio, invece, riuscirà a recuperare i soldi in Svizzera per pertire con Giada per i Caraibi. Il fidanzato di Antonia, però, farà di tutto per aiutarla a ritrovare suo padre. Il ragazzo riuscirà a mettere in contatto padre e figlia che riusciranno a parlare al telefono.