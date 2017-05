Luca Onestini e Soleil Sorgè: tutte le foto della nuova coppia di U&D

Nel giorno in cui Desirèe Popper ha spiazzato tutti decidendo di lasciare il trono classico di Uomini e Donne senza scegliere, è iniziata la favola d’amore di Luca Onestini e Soleil Sorgè. Quella del tronista romagnolo è stata una scelta che ha emozionato tutti e che il pubblico aspettava da tempo.

LUCA ONESTINI E SOLEIL SORGE’, LE PRIME FOTO INSIEME

La scelta di Luca Onestini è iniziata con i best moments con Soleil Sorgè, seguiti dalla loro ultima esterna. Subito dopo è stata la volta di Giulia Latini e poi di Cecilia Zagarrigo. Dopo aver lasciato lo studio, le ragazze sono rientrate una per volta per ascoltare la decisione di Luca.

Contrariamente a Marco Cartasegna che, la scorsa settimana, scelse direttamente Federica Benincà evitando il confronto in studio con Giorgia Pisana, Luca Onestini ha affrontato tutte le sue corteggiatrici. La prima ad entrare è stata Cecilia Zagarrigo che ha augurato il meglio a Luca aggiungendo di aver preso il secondo palo. Con Giulia, Luca è apparso in notevole diffioltà. La Latini ha dichiarato di essere andata in esterna con la consapevolezza di non essere la scelta. Poi, tra le lacrime, gli ha ribadito tutta la sua stima.

Infine è stata la volta di Soleil Sorgè. Sul momento di Luca e Soleil, ecco cosa si legge sul sito MariaDeFilippi.mediaset.it:

“Entra Soleil, lui la prende da lontano quando la vide arrivare – eri più impostata di me, da dove arriva? – si chiesi, ricorda anche le difficoltà a causa di marco, poi il primo bacio, il secondo, le liti, il dubbio su di lei, la fatica che fa a passare sopra a tante cose…lei si imbroncia subito …però fa fatica a stare lontano da lei , anche se tutti gli dicono che è uno sbaglio e “ la mia scelta folle sei tu Soleil!” e lei lo fa sospirare prima di buttarsi fra le sue braccia”.

