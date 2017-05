Domani, sabato 13 maggio, alle 16.10 su canale 5, andrà in onda una puntata speciale di Verissimo che sarà completamente dedicata ad Amici 2017. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Maria De Filippi ha così fatto un bilancio del suo anno professionale.

MARIA DE FILIPPI E IL SUCCESSO PROFESSIONALE

Tanti i temi affrontati da Maria De Filippi con Silvia Toffanin, a partire dal trono gay: “Era da due o tre anni che ci pensavo. Mi è sembrato giusto farlo l’anno scorso. I protagonisti di questo trono sono stati molto amati, perché si sono posti in maniera diversa rispetto ai soliti corteggiatori. Era uno trono che si stava ad ascoltare, più che a vedere. Penso che il trono gay ritornerà a settembre”.

Il grande successo del Festival di Sanremo: “L’ho vissuta malissimo, purtroppo! Con il senno di poi l’avrei vissuta diversamente. Ho fatto impazzire tutte le persone che erano con me. Li tenevo tutta la notte a studiare ogni minimo dettaglio. Sapevo tutto. Ho capito, invece, che potevo essere del tutto impreparata perché il tempo per parlare con le persone era di qualche secondo e presentavi le canzoni leggendo sul gobbo. Però mi sono divertita”.

Infine, un proposito per il futuro: “Voglio smettere di fumare, però non so se ce la farò”.