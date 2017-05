Stefano De Martino: “La verità sul nuovo rapporto tra me e Belen”

Ospite del Maurizio Costanzo Show, Stefano De Martino ha voluto parlare del nuovo rapporto che si è instaurato con l’ex moglie Belen dopo la separazione.

Nonostante gli amanti del gossip si divertano a ipotizzare liti tra il ballerino e la famiglia Rodriguez, pare che le cose vadano meglio di quello che tutti crediamo. Ne sarebbe la prova lo scambio di battutine tra Stefano e Belen a Selfie, il programma al quale entrambi stanno collaborando in questo periodo (e non è la prima né l’ultima volta che si incontreranno dal punto di vista professionale).

“Tutti gli schiaffi che ho preso… mi bastano e avanzano. Ce ne siamo dette tante, sia in faccia sia tramite avvocati. Poi abbiamo raggiunto un equilibrio. Litighiamo meno di quando stavamo insieme” ha raccontato De Martino a Costanzo.

Il ballerino, comunque, non perde occasione per punzecchiare l’ex, e quando Costanzo gli chiede se, con tutti i suoi difetti, almeno Belen fosse puntuale, Stefano gli risponde “Anche in quanto donna non era mai puntuale…“.