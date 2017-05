Gabriel Garko e Adua Del Vesco si sposano ma è solo uno scherzo

Gabriel Garko e Adua Del Vesco come Fedez e Chiara Ferragni. La bellissima fidanzata dell’attore de L’onore e il rispetto 5 è stata ospite dell’ultima puntata di Matrix Chiambretti. Il conduttore ha approfittato della presenza della giovane attrice per fare chiarezza su alcuni punti della sua storia d’amore con Gabriel Garko.

GABRIEL GARKO E ADUA DEL VESCO, LO SCHERZO DELLA PROPOSTA DI NOZZE

Gabriel Garko e Adua Del Vesco diventeranno genitori? Nella scorsa puntata, Gabriel Garko aveva insinuato il dubbio che la compagna potesse essere in dolce attesa. Per smentire la notizia, la giovane attrice arriva in studio con un vestito aderente che mette in risalto il suo fisico asciutto e in perfetta forma.

“Sì, sono all’ottavo mese. Non si vede? In realtà hanno scritto questa cosa della gravidanza mille volte, ma è tutto finto. Su me e Gabriel hanno detto di tutto, ma lo fanno solo perché rappresentiamo ciò che vorrebbero essere. In ogni caso, non aspetto alcun bambino. Non lo stiamo cercando. Se arriva, arriva”.

La storia d’amore tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco ha fatto discutere sin al principio. Anche il padre della ragazza, un macellaio, non ha fatto i salti di gioia quando l’ha saputo.

“Quando l’ha saputo, ha affilato i coltelli. All’inizio non era molto d’accordo, poi ha capito che Gabriel aveva buone intenzioni. È un uomo d’altri tempi, semplice e meraviglioso”.

Durante la serata, Adua Del Vesco ha chiesto di poter cantare la canzone di Umberto Tozzi “Ti amo” per poterla dedicare a Gabriel, nascosto tra il pubblico. Chiambretti ha poi mandato in onda un filmato della proposta di nozze di Fedez a Chiara Ferragni. Tornati in studio ha inviato Garko a fare lo stesso. L’attore ha accettato la sfida chiedendo così alla fidanzata di sposarlo. Peccato, però, si trattasse solo di uno scherzo.