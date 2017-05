Stefano De Martino, la confessione sul tradimento spiazza

Stefano De Martino torna a far discutere parlando di tradimento. Il cantante salentino, nel corso dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo show, infatti, ha detto la sua sul tradimento. Una dichiarazione che ha scatenato nuovi rumors sulla fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez.

STEFANO DE MARTINO E IL TRADIMENTO

Nel corso della puntata, Stefano De Martino, oltre ad aver svelato di essere riuscito a raggiungere un equilibrio con Belen Rodriguez, si è anche lasciato andare ad un piacevole ricordo su Emma Marrone rivelando di aver affidato alle sue cure il cane Gaetano.

Stefano, poi, ha parlato di tradimento. «Il tradimento, non diciamo chi l’ha praticato, chi lo pratica e chi lo praticherà sorvoliamo… Il fascino del tradimento è proprio perché è vietato, il fascino del proibito. Se tu lo rendi non proibito nessuno lo praticherà. Forse potrebbe essere un modo per tenersi strette le persone, se gli dici “Guarda se tu mi vuoi tradire vai tranquillo”, magari non poi lo farà…».

Parole che hanno riacceso il gossip con i fans che sui social sono tornati ad ipotizzare un tradimento come causa della fine del matrimonio tra il ballerino napoletano e la showgirl argentina. Stefano, però, da un anno ormai, preferisce non parlare della propria vita privata.