Antonella Clerici annuncio shock: presto addio alla tv

Antonella Clerici è senza dubbio uno dei volti più amati della televisione italiana, la Regina della Rai.

A ben vedere infatti, in casa Mediaset sono in molte a contendersi il titolo e ad ambire l’eredità di Queen Mary (Maria De Filippi), in Rai invece a tener testa alla Clerici c’è forse solo Milly Carlucci.

Antonella Clerici: addio tv, sì all’amore

Presto però Antonella potrebbe “abdicare”. La presentatrice ha infatti deciso – almeno momentaneamente – di abbandonare del tutto o quasi il piccolo schermo, per dedicare più tempo al suo nuovo compagno Vittorio Garrone ed a sua figlia Maelle.

Garrone, noto imprenditore e proprietario dell’Erg, è al fianco della Clerici da diversi mesi ormai e la loro relazione sembra essere solida ed intensa tanto da richiedere sempre più impegno e dedizione e, perchè no, passi importanti. Che ci sia profumo di fiori d’arancio? Questo gossip ancora non ve lo sappiamo svelare, ma certamente i due hanno in cantiere progetti di vita insieme.

A dare l’annuncio della pausa televisiva è stata proprio Antonella, che durante un’intervista a L’Arena di Massimo Giletti ha rivelato di volersi allontanare gradualmente dalla tv. Una volta rispettati contratti e scadenze dunque, la Clerici si ritirerà – almeno per ora – a vita privata.