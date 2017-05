Beautiful, anticipazioni dal 15 al 20 maggio: Zende lascia Nicole, Ridge fa saltare le nozze di Bill e Brooke?

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate.

BEAUTIFUL 15 MAGGIO

Il giorno delle nozze di Bill e Brooke è arrivato. In casa Spencer fervono i preparativi ma R.J. e Rick non sembrano ancora disposti ad arrendersi. Entrambi, infatti, sono sicuri che sposare Bill Spencer non sia la scelta giusta per Brooke e, così, decidono di recarsi da Ridge per convincerlo a fermare tutto. Ridge, però, è convinto che sia ciò che Brooke vuole anche perhè è l’unico modo per salvare la Forrester.

BEAUTIFUL 16 MAGGIO

Mentre in casa Spencer la cerimona del matrimonio di Bill e Brooke sta per iniziare, R.J. riesce a convincere Ridge, ancora innamorato di Brooke, a fermare tutto. Forrester, così, si precipita a casa Spencere dove dichiara il suo amore a Brooke chiedendole di non sposare Bill.

BEAUTIFUL 17 MAGGIO

Ridge cerca di convincere Brooke a dargli un’altra possibilità. Le cose tra Nicole e Zende, invece, vanno sempre meglio anche se Rick e Maya hanno chiesto a Nicola di fare da madre surrogata per la seconda volta scatenando la rabbia del ragazzo.

BEAUTIFUL 18 MAGGIO

Zende non sopporta l’idea che Nicole faccia ancora da madre surrogata a Maya e Rick e non nasconde il suo fastidio. A casa Spencer, invece, Bill è impaziente di sposare Brooke e arriva a perdere il controllo.

BEAUTIFUL 19 MAGGIO

Dopo aver ascoltato la dichiarazione d’amore di Ridge, Bill teme che Brooke voglia sposarlo solo per ottenere le azioni della Forrester e così decide di mandare tutto a monte. Brooke, però, riesce a convincerlo del contrario e dopo aver mandato via Ridge, i due sono pronti per pronunciare il fatidico sì. Zende, in compagnia di Sasha, aspetta che Nicole torni dal colloquio con Maya e Rick per annunciare che non farà da madre surrogata. Nel frattempo, però, la giovane ha cambiato idea e annuncia la sua intenzione di voler dare un fratellino alla piccola Lizzie.

BEAUTIFUL 20 MAGGIO

Bill, non convinto dell’amore che Brooke dice di provare per lui, decide di rinviare le nozze a data da destinarsi. Nicole dice a Zende di voler fare ancora da madre surrogata per Maya e Rick. Furioso, Zende decide di lasciarla.