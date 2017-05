Il Segreto, anticipazioni dal 15 al 20 maggio: Hernando arrestato, Camila ferita, Emilia minacciata

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

IL SEGRETO 15 MAGGIO

Cristobal si mostra gentile con Francisca e si offre di aiutarla a risolvere i suoi probmei con Severo. Don Berengario continua ad essere contrario alla sfilata di costumi da bagno organizzata da Gracia mentre Candela e Filo vorrebbero organizzare una festa a Miel Amarga ma Sol non è dello stesso parere. Camila legge il diario della prima moglie di Hernando e scopre che i due erano felici e si amavano molto.

IL SEGRETO 16 MAGGIO ORE 16.20

Hipolito decide di accettare l’offerta dell’impresario e di trasferirsi a Madrid con Gracia. Cristobal fa arrestare Raimundo per tenere Francisca lontano dalla villa e avere il tempo per perquisirla.

IL SEGRETO 16 MAGGIO ORE 21.20

Camila è convinta dell’innocenza di Hernando e la rivendica davanti ad Elias che continua a sostenere il contrario. Matias comunica ai fratelli che li aiuterà nella rapina. Il ragazzo, inoltre, continua ad aiutare Hernando. Camila trova una mappa che la conduce dal marito. I due si incontrano. Camila gli chiede la verità ma Hernando non riesce ancora a raccontarle tutta la verità. Cristobal, dopo aver fatto arrestare Raimundo, ordina ad Emilia di recarsi alla villa per trovare ciò che cerca.

IL SEGRETO 17 MAGGIO

Elias continua a perseguitare Camila affinchè cambi idea su Hernando. Fe scopre Emilia mentre fruga alla villa e capendo che lo fa solo per liberare suo padre decide di coprirla. Severo racconta alla sua famiglia quanto accaduto con Puri e annuncia di voler denunciare la Montenegro.

IL SEGRETO 18 MAGGIO

Don Berengario minaccia di scomunicare tutti coloro che parteciperanno alla sfilata. Carmelo raggiunge Mecia ma la trova in compagnia di un altro uomo. Zacarias va da Matias al negozio per mettere a punto il piano per la rapina. Emilia, con l’aiuto di Fe, entra i possesso dei documenti che Francisca custodisce in camera sua. Ramiro la vede mentre li consegna a Cristobal.

IL SEGRETO 19 MAGGIO

Carmelo torna dal suo viaggio e comunica di non aver incontrato Mecia. Francisca riesce a liberare Raimundo ma Cristobal, prima che gli vengano tolte le manette, lo provoca scatenando la sua reazione. Matias consegna l’arma che si è fatto avere da suo fratello a Hernando mentre Camila prepara una borsa per il viaccio a Cerceda. Mentre Cristobal continua a minacciare Emilia, Fe e Gracia sono pronte per la sfilata.

IL SEGRETO 20 MAGGIO

Elias è sempre più invadente nei confronti di Camila seguendola in tutti i suoi movimenti. Il chimico, così, la sorprende insieme a Hernando e chiama la Guardia Civile. Camila tenta così una fuga con il marito durante a quale lei resta ferita e Hernando arrestato.