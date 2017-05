Una vita, anticipazioni dal 15 al 20 maggio: incontri ravvicinati tra Teresa e Mauro, Ursula arrestata, Casilda si prostituisce?

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 15 MAGGIO

Teresa, d’accordo con Mauro, porta avanti il piano per smascherare Cayetana. Per farlo cerca di entrare nelle grazie di Ursula, mettedo la domestica in guardia dall’intenzione della Signora di licenziarla. Pablo va a trovare in carcere Martin che gli rivela dove si trova Casilda. Quando però Pablo arriva sul posto, Fatima fa finta di non sapere nulla.

UNA VITA 16 MAGGIO

Celia è sempre più gelosa del rapporto di Teresa e Felipe ma il marito la rassicura promettendole di raccontare la verità a tempo debito. Teresa incontra Ursula. La domestica le dice di avere un’informazione su certi cadaveri che Cayetana ignora.

UNA VITA 17 MAGGIO

Humildad mette Mauro alla prova chiedendogli se c’è qualcosa tra lui e Teresa ma l’ispettore mente dicendole che non c’è nulla. Fatima cerca di convincere Casilda a prostituirsi. Victor trova il coraggio di parlare con suo padre Leandro. Penaranda mette in guadia Ramon dai rischi di prestare soldi ad una sola persona.

UNA VITA 18 MAGGIO

Ursula affronta Cayetana e la minaccia di rivelare tutto quello che sa. Teresa riferisce a Mauro che Ursula sa dove si trovano i cadaveri di German e Manuela. Mauro decide di seguire Ursula e lo stesso fa Teresa. Entrambi, però, la perdono di vista e vengono sorpresi da un temporale. I due decidono di rifugiarsi in una pensione.

UNA VITA 19 MAGGIO

Teresa sta per concedersi a Mauro ma pensando a Humildad ci ripensa. Celia capisce che Teresa e Felipe stanno tramando qualcosa. La maestra decide così di rivelare alla donna di amare Mauro. Mentre Casilda sta pensando di prostituirsi, Pablo va da lei. La giovane ascolta le sue parole ma non apre la porta.

UNA VITA 20 MAGGIO

Martin si sente impotente e il compagno di cella gli consiglia di suicidarsi. Leonor scopre che Pablo, negli ultimi giorni, non è andato a lavoro e chiede spiegazioni al marito. Rosina propone a Felipe di gestire il loro giacimento d’oro. Mauro, infine, arresta Ursula davanti a Cayetana.