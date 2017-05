Federica Panicucci e Marco Bacini a nozze ma sono quelle di amici

La storia d’amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini procede tutto a gonfie vele. La conduttrice di Mattino Cinque, felice accanto al nuovo compagno da circa un anno, si è così concessa quale foto speciale pubblicata sui social.

FEDERICA PANICUCCI E MARCO BACINI FELICI AL MATRIMONIO DI AMICI

Bellissima, con un vestito elegante e i capelli in perfetto ordine, Federica Panicucci, insieme al compagno Marco Bacini, ha partecipato al matrimonio di una coppia di amici. I due hanno preso parte al matrimonio di Alan Rizzi, consigliere e capogruppo del PDL al Comune di Milano, e Stefania Cattaneo, speaker di 3BMeteo.

Un’uscita pubblica in grande stile, dunque, per la conduttrice e Marco Bacini che sono sempre più felici e innamorati. Accanto all’imprenditore, la Panicucci ha voltato pagina in amore dopo la fine del matrimonio con Mario Fargetta, padre dei suoi figli, Sofia e Mattia, che ora hanno 11 e 9 anni.

La conduttrice e il dj sono stati insieme per 20 anni tra fidanzamento e matrimonio. Purtroppo, però, anche le storie d’amore più belle finiscono ed oggi Federica ha ritrovato la felicità accanto al suo nuovo compagno come potete vedere dalle foto che vi mostriamo in basso.

#aboutyesterday #weddingday #youandme #togetherstronger #togetherwe #whathappensnext #catchmeifyoucan #futureplans #futureisours @marcobacini Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 15 Mag 2017 alle ore 08:22 PDT

#weddingday @stefy_cattaneo #dress @pronovias #me #stefy&alan #picby @marcobacini Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 14 Mag 2017 alle ore 08:14 PDT