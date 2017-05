Hunziker rivela: Aurora vittima di bullismo a causa del lato b

Avere un legame speciale come quello di Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti non è comune.

Il rapporto madre-figlia non è però tutto rosa e fiori, è fatto di bei momenti e di serenità, ma anche di incomprensioni, discussioni, difficoltà da affrontare insieme.

Hunziker e Ramazzotti: lato b a confronto

In una lunga intervista ad Io Donna, Michelle ha svelato di aver vissuto un periodo davvero difficile quando, solo qualche anno fa, sua figlia Aurora è stata vittima di bullismo.

La Ramazzotti, allora adolescente, era stata presa di mira, non solo dai coetanei ma anche dai giornali, a causa del suo lato b.

Aurora era diventata oggetto di scherno a causa della cellulite e della ritenzione idrica: “La cellulitica Aurora ed il fondoschiena di Roberta”, titolavano i giornali.

Difficile avere una madre bella come Michele, se poi è anche famosa ed il foto-confronto è pubblico diventa insopportabile.

“Siamo talmente in simbiosi che mi sono sempre mostrata con le mie debolezze – ha rivelato la Hunziker – Sapevo che aveva bisogno della mia imperfezione per combattere quando a scuola le dicevano, scusi la volgarità, ah tua madre me la farei… Certi giornali hanno scritto peggio: confronti velenosi sulle foto in spiaggia tra “la cellulitica Aurora e il fondoschiena di Roberta”. Per un anno mia figlia non ha più messo il duepezzi. Io stavo male e tacevo. Sapevo che poteva farcela. E infatti, con la sua bravura, ha zittito tutti”.