Uomini e donne: Desirée Popper svela il vero motivo per cui ha lasciato il trono

Uomini e Donne è una bella possibilità per i giovani single.

Il programma permette infatti di cercare l’amore ed in più regala molta visibilità e popolarità. Non è però tutto oro quello che luccica ed a volte la notorietà porta con sé un bagaglio di pressione e stress che non è tollerabile.

Lo sa bene Desirée Popper, che ha abbandonato il trono senza finire il suo percorso.

Desirée Popper lascia il trono di Uomini e donne

Tutti ci siamo chiesti il perchè, ora Desirée svela finalmente il reale motivo per il quale ha deciso di lasciare Uomini e Donne.

In una breve intervista a Tv Sorrisi e Canzoni l’ex tronista ha raccontato:

“Sogno di avere un marito e dei figli e speravo che Uomini e Donne potesse regalarmi un’occasione. Mi era arrivata una telefonata e mi sono detta: “Perché no?”. Sono single, provare non costava nulla. Lotto da sempre con l’etichetta di “ragazza facile” solo perché sono una persona solare, disponibile e, mi dicono, esteticamente gradevole. Anche per sfatare questo mito ero andata a Uomini e Donne. Tra loro all’inizio c’era qualcuno che mi piaceva, almeno fisicamente: poi, però, è stata soprattutto una questione di carattere.”

Tra i corteggiatori però non c’era il suo principe azzurro e Desirée ha preferito non illuderli. Anche perchè la Popper ha decisamente le idee chiare in merito a come deve essere la sua dolce metà:

“Non mi piacciono gli uomini altezzosi e quelli che ostentano: per me più delle cose materiali contano i valori.Sarà carismatico e molto sicuro di sé”.

In bocca al lupo!