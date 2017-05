Uomini e Donne, ecco i tronisti della prossima stagione

La stagione di Uomini e Donne si avvia alla conclusione. Dopo la scelta di Marco Cartasegna e Federica Benincà, in attesa che vada in onda la scelta di Luca Onestini e Soleil Sorgè, l’ultima tronista a scegliere la persona della sua vita sarà Rosa Perrotta. I fans non vedono l’ora di scoprire il nome del fortunato anche se cominciano già a chiedersi chi saranno i tronisti della prossima stagione.

UOMINI E DONNE, I NOMI DEI TRONISTI PER LA PROSSIMA STAGIONE

Uomini e Donne tornerà in onda solo a settembre ma sul web cominciano a circolare già i primi nomi di quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti. Partendo dal trono rosa, i nomi in pole positione sono quelli di Giorgia Pisana, corteggiatrice rifiutata da Marco Cartasegna, Giulia Latini e Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrici di Luca Onestini.

Per quanto riguarda il trono maschile, invece, spuntano prepotentemente i nomi degli ex corteggiatori di Desirèe Popper, Mattia Marciano e Mariano Catanzaro ma anche uno tra Alex Adinolfi e Pietro Tartaglione. Quest’ultimi, infatti, saranno oggetto della scelta di Rosa Perrotta. Chi, tuttavia, resterà a bocca asciutta potrebbe anche consolarsi con il trono a settembre.

Nella prossima stagione di Uomini e donne, poi, tornerà in onda anche il trono gay come ha confermato Maria De Filippi in una recente intervista rilasciata a Il Fatto quotidiano. Per il trono gay, la redazione di Uomini e Donne potrebbe, invece, puntare su nomi sconosciuti al pubblico.