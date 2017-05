Amici: perchè Emma ha accettato di tornare? A svelarlo è proprio lei..

Amici questa edizione aveva deciso di rinnovarsi.

Le novità però non sono sempre positive e si sa che “chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa ciò che perde ma non sa ciò che trova” ed ecco quindi che quelle che sembravano ottime idee si sono rivelate un flop.

Il ritorno di Emma

L’abbandono di Morgan poi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ci sono state settimane in cui il serale di Amici sembrava destinato ad affondare, ma poi è tornata lei.

Emma Marrone ha “salvato” il programma ed ha rinunciato al suo anno sabatico. Ma perchè l’ha fatto?

Sono in molti ad essersi chiesti il motivo ed ora è proprio lei a svelarlo a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Io e Maria abbiamo un rapporto diretto, è uno dei motivi per cui adesso non c’è più una situazione tra ‘giovane talento’ e ‘madrina artistica’, ma è alla pari. […] La ragione è che sono una persona sulla quale si può contare sempre e Maria aveva bisogno di me. Ero l’unica persona esterna al programma che poteva salire su quel treno in corsa.”

In realtà, anche quando non faceva parte del cast del programma, Emma andava spesso negli studi di Amici:

“Per me è come andare a trovare i parenti. Dopo tutti questi anni ormai sono di casa.”