Luca Onestini e Soleil Sorgè: le reazioni di Gianni Sperti, Jack Vanore e Raffaella Mennoia

Il giorno della messa in onda della scelta di Luca Onestini è finalmente arrivato. Sono passati solo sei giorni da quando è iniziata la favola d’amore del tronista romagnolo e della corteggiatrice italo-americana e sui social i fans vanno già a caccia di indizi. Nonostante la recente confessione di Luca Onestini, in tanti non vedono l’ora di vedere con i propri occhi ciò che sta accadendo tra Luca Onestini e Soleil Sorgè. Nel frattempo, a tenere banco, sono le reazioni di Gianni Sperti, Jack Vanore e Raffaella Mennoia alla scelta.

Luca Onestini e Soleil Sorgè, le reazioni degli opinionisti

Tra Soleil Sorgè, Giulia Latini e Cecilia Zagarrigo, buona parte del pubblico così come gli opinionisti di Uomini e Donne, era dalla parte di Giulia e Cecilia. Soleil Sorgè, infatti, ha sempre diviso i telespettatori che non hanno mai creduto davvero nei suoi sentimenti per Luca.

Subito dopo la scelta del tronista romagnolo, Gianni Sperti, sui social, ha scritto: “Tutto torna…. sempre!”. Raffaella Mennoia, invece, ha pubblicato una poesia che, però, non sembra diretta e nessuno dei protagonisti del trono classico. Jack Vanore, infine, ha scritto: “C’è comunque qualcosa che non mi torna….continua comunque a non tornarmi qualcosa”.

In molti, però, sono convinti che tali commenti possano riferirsi anche all’addio di Desirèe Popper.