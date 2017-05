Luca Onestini e Soleil Sorgè: la nuova vita dopo Uomini e Donne

La scelta di Luca Onestini e Soleil Sorgè andrà in onda nella puntata di Uomini e Donne di oggi. Alle 14.45, su canale 5, i fans del trono classico potranno così guardare il momento fatidico dell’ultima coppia nata nello studio del programma di Maria De Filippi. Si partirà dai momenti più belli di Luca con Soleil, Cecilia e Giulia fino alla scelta finale. I fans, però, si chiedono, come procede la vita della coppia dopo la scelta?

Luca Onestini e Soleil Sorgè, la vita dopo Uomini e Donne

Dopo la scelta, i due piccioncini, hanno trascorso qualche giorno a Roma. Come ha svelato il Vicolo delle News, però, sembra che i due si siano concessi qualche giorno di vacanza registrando così un dopo scelta. Tra Luca Onestini e Soleil Sorgè, dunque, tutto procederebbe a gonfie vele anche se l’ex tronista romagnolo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni non ha potuto svelare nulla della vita di coppia con Soleil.

“Ho imparato ad avvicinarmi alle persone in modo meno superficiale, perché a Uomini e Donne tutto avviene con calma e questo determina una certa profondità dei rapporti” – ha spiegato Luca Onestini che, prima di salire sul trono, è stato anche corteggiatore, ruolo che a sua volta gli ha dato davvero tanto – “Entrambi i ruoli mi hanno dato tanto. Ma io sono me stesso a prescindere dal ruolo”.