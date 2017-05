Marica Pellegrinelli compie gli anni: la dedica di Aurora Ramazzotti

Marica Pellegrinelli compie oggi 29 anni. Un giorno speciale per la bellissima moglie di Eros Ramazzotti che, oltre ad essere una modella affermata, è anche mamma di due splendidi bambini. Nel giorno del suo 29esimo compleanno, sono tanti i messaggi di auguri ricevuti da Marica Pellegrinelli ma, tra tutti, quelli più belli sono sicuramente quelli di Aurora Ramazzotti.

La figlia di Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti, su Instagram, ha scritto una bellissima dedica alla moglie del padre e alla madre della sorellina Raffaella Maria e del fratellino Gabrio. Quelle usate da Aurora Ramazzotti sono parole ricche d’affetto che hanno commosso i fans.

“Mentre cercavo tra le mie (poche) foto mi sono resa conto di non averne una decente con te. Al che mi sono risposta che probabilmente è perché non reggo il confronto con la tua impareggiabile bellezza ;) Ma fosse solo la bellezza ! Vogliamo parlare del carisma, della grinta, della ‘precisione’, dell’intelligenza e della disponibilità che ti caratterizzano ?

Tante cose ti rendono una gran donna e sono lieta che oggi tu sia al fianco di mio padre. Per dargli qualche bacchettata (che a noi ramazzotti ogni tanto serve 😜) ma soprattutto perché amandolo lo capisci, e questo è essenziale. È bello vedervi felici.

Questa l’abbiamo fatta in un momento di spensieratezza. Colgo l’occasione e la uso per farti tanti tanti auguri di buon compleanno ♥ che siano questo e tanti altri a venire ♥ tvb”.