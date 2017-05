Stefano De Martino: le dichiarazioni sull’amore spiazzano i fans!

Stefano De Martino continua ad essere single. Dopo la separazione da Belen Rodriguez, i fans del ballerino napoletano sognano un ritorno di fiamma con Emma Marrone. Ad oggi, però, i due sono solo riusciti a recuperare un rapporto basato sulla stima e sul rispetto reciproco al punto che, nel corso dello speciale di Verissimo dedicato ad Amici, Stefano De Martino si è anche lasciato andare ad un piacevole ricordo su Emma. Tuttavia, ad oggi, nella vita dell’ex marito di Belen non c’è nessuna fidanzata. A ribadirlo è lo stesso Stefano in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi.

STEFANO DE MARTINO, LE DICHIARAZIONI SULL’AMORE

Ai microfoni del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Stefano De Martino ha parlato d’amore. Bello e molto amato dalle fans, il ballerino non si definisce uno “sciupafemmine”. Pur essendo un amante delle donne, le ha sempre rispettate.

“No, ho sempre frequentato le femmine, ma non le ho mai sciupate. Ho avuto cura di loro perché le donne sono speciali e forse noi uomini non le capiremo mai, ma ne saremo sempre affascinati: sono una delle cose più belle che Dio abbia fatto”.

Nella sua vita, Stefano De Martino ha avuto molte storie tra le quali, quelle più importanti, sono state quella con Emma Marrone e quella con Belen Rodriguez, da cui ha avuto il figlio Santiago. Il ballerino, però, assicura di non andare in cerca d’amore e di aver incontrato la persona che, in quel momento, era giusta per lui per un caso del destino.

“E’ sempre stato il caso che mi ha fatto incontrare le persone della mia vita, non sono mai andato a cercarle”.

E di fronte alla sofferenza che le sue partner hanno provato quando l’amore è finito, il ballerino conclude così: “Secondo me nelle relazioni non c’è mai una vittima e un carnefice, ci sono solo due persone che hanno affinità e che si incontrano. Poi, purtroppo, può non bastare. E mi dispiace”.