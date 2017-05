Uomini e donne: Desirée Popper sotto accusa

Da quando ha lasciato il trono di Uomini e donne, Desirée Popper è sotto accusa.

La sua “non scelta” e l’abbandono del programma hanno portato la gente a dubitare della sua onestà e della sua reale voglia di trovare l’anima gemella.

“Tra loro all’inizio c’era qualcuno che mi piaceva, almeno fisicamente: poi, però, è stata soprattutto una questione di carattere” – ha dichiarato Desirée svelando i motivi che l’hanno spinta a prendere questa difficile decisione.

Alessandro Calabrese contro Desirée Popper

Non tutti hanno creduto alle sue parole però e tra gli scettici c’è senza dubbio Alessandro Calabrese.

L’ex gieffino ha avuto modo di conoscere molto bene la Popper, con la quale ha avuto una liason proprio all’interno della Casa del Grande Fratello, ma non sembra avere una buona considerazione di lei.

Calabrese pensa infatti che Desirée abbia mentito e giocato con i sentimenti di Mattia Marciano e durante un video, pubblicato sulla sua Instagram Story, ha commentato l’ultima puntata di Uomini e Donne, rivolgendosi proprio all’ ormai ex corteggiatore:

“Se ti conoscevo ti avvisavo io. Quella ragazza fa di tutta la sua vita un film. Lei recita sempre. È ipocrita, egoista e falsa. Ha giocato per primo con i miei sentimenti. […] Mi dispiace, in bocca al lupo per tutto. […] Comunque è stato un bene che non ti abbia scelto, avresti solo sofferto ancora di più.”

Ci saranno commenti dai diretti interessati? Staremo a vedere.