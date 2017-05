Uomini e donne: svelata la scelta di Rosa Perrotta

Tra pochissimi giorni Rosa Perrotta farà la sua scelta!

Sempre che non ceda alle lusinghe di Pippo Inzaghi, ma quella è un’altra storia (che potete leggere qui).

La tronista è arrivata a questo momento decisivo del suo percorso a Uomini e Donne con due ragazzi fantastici Alex Adinolfi e Pietro Tartaglione e nonostante sembri ancora piuttosto confusa, c’è qualcuno che ha già capito quale sarà la scelta di Rosa.

Svelata la scelta di Rosa Perrotta?

Secondo i fans la Perrotta sceglierà Alex. Come fanno a saperlo?

A tradirla sarebbe stata una delle esterne mandate in onda durante l’ultima puntata del programma. Uscita con Pietro infatti, Rosa avrebbe deciso di portarlo a casa propria e di fargli conoscere la sua famiglia.

Un gesto importante penserebbero in molti e invece no, visto che chi segue il programma ben sa che generalmente il corteggiatore che ha l’onore di conoscere i parenti del tronista “fa una brutta fine” ovvero non viene scelto.

E’ successo così nei percorsi di Andrea Damante e Luca Onestini, tra gli ultimi, ma ci sono anche molti altri esempi.

“Rosa ha portato Pietro a casa sua, quindi sceglie Alex. Dopo anni di trasmissione ormai sappiamo tutto” – ha commentato ironicamente una fan.

“Rosa presenta la famiglia a Pietro e sappiamo tutti cosa significa=PALO” – le fa eco un’altra.

Sarà davvero così? Per saperlo dobbiamo aspettare ancora qualche giorno.

Certo è che Pietro è molto caldeggiato dai fans e se Rosa dovesse davvero scegliere Alex non la prenderebbero troppo bene.